〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连续第二日上升,但前景仍脆弱

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透伦敦11月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四因市场信心走坚而连续第二日上涨,不过航运活动依然低迷.
波罗的海乾散货运价指数升38点或2.11%,至1,840点,此波走升之前,该指数曾连续10个交易日下滑,在本周早些时候创下两个月低位.
"海岬型船运市场和铁矿石价格在过去几周时间里均从10月低位回升,但钢铁需求不确定性再现,可能威胁到过去几日干散货运市场的复苏,"RS Platou Markets周四表示.
"我们认为中国买家需要对钢铁价格企稳有信心,否则,海岬型船运市场可能会再次下滑."
铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.
在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四上扬5.65%,平均获利为27,197美元,为连续第三日上涨.该指数上月曾触及2010年11月以来最高位.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.51%,平均获利为14,078美元,该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
"较长期来看,运力供应过剩将压制运费升势,"经纪公司ICICIdirect称.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)