〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连续第二日上升,但前景仍脆弱

路透伦敦11月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四因市场信心走坚而连续第二日上涨,不过航运活动依然低迷.

波罗的海乾散货运价指数升38点或2.11%,至1,840点,此波走升之前,该指数曾连续10个交易日下滑,在本周早些时候创下两个月低位.

"海岬型船运市场和铁矿石价格在过去几周时间里均从10月低位回升,但钢铁需求不确定性再现,可能威胁到过去几日干散货运市场的复苏,"RS Platou Markets周四表示.

"我们认为中国买家需要对钢铁价格企稳有信心,否则,海岬型船运市场可能会再次下滑."

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四上扬5.65%,平均获利为27,197美元,为连续第三日上涨.该指数上月曾触及2010年11月以来最高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.51%,平均获利为14,078美元,该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"较长期来看,运力供应过剩将压制运费升势,"经纪公司ICICIdirect称.(完)