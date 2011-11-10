(重温稿)《中国数据观测》10月末M2增速料持平在13%,新增人民币贷款环比略增

* 公布内容: 10月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚11月15日

--调查结果:

10月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 13.0% 12.5%-13.6% 13% 19.3% 21

新增人民币贷款(亿元) 5,000 3,000-6,000 4,700 5,877 20

人民币贷款馀额同比 15.6% 15.2%-15.7% 15.9% 19.3 11

--数据要点:

紧缩调控持续发酵,令中国M2增速和新增贷款双双处于低位.路透调查综合21家机构预测显示,中国10月末广义货币供应量(M2)同比增幅料持平在13%,为连续第七个月低于16%的年增长目标;当月新增人民币贷款料为5,000亿元人民币,略高于9月触及的年内低点4,700亿元.

分析人士称,虽然实体经济有明显放缓迹象,但通胀压力依然很大的事实,表示货币政策可能会有定向微调,但绝不会全面转向.再加上银行风险意识增强,信贷扩张冲动减弱,都暗示未来货币增速和新增信贷将继续在低位徘徊.

兴业银行首席经济学家鲁政委认为,在物价迎来拐点高位回落的情况下,货币仍未放松,预计M2仍将延续回落态势,并可能出现10年来首次跌破13%的情形,M1也将在极低水平继续下降.

中国国家信息中心经济预测部官员徐策稍早亦撰文指出,在政策取向不变的条件下,全年广义货币供给增速应大幅低于16%.受存准连续提高、差别准备金率动态调整以及存款增速放缓的影响,加之准备金缴存基数扩大,年内银行信贷投放能力难以明显提高,但基本可以实现7万亿元人民币的调控目标.

中国证券报昨日援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.若按以往四大行贷款占全月贷款30%推算,全月新增贷款可能在5,000亿元左右.[ID:nCN1191356]

而宏观调控政策需要在增长和通胀之间求得平衡.11月政策面预计更接近于一种不偏不倚、不继续收紧也不会马上放松的走"平衡木"状态:在此状态下,自然不会有调息、调准备金、调信贷额度之类的"大政策"出台,但却可能出现"个别问题个别解决"的小幅微调.

在宏观调控见效以及外部经济恶化的合力下,中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外降至32个月来最低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.[ID:nCN1189112]

中国国务院上周六召开常务会议,亦重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,要敏锐、准确地把握经济走势出现的趋势性变化.[ID:nCN1184594]

中国三季度新增贷款仅为5.69万亿元,按照年初制定的3:3:2:2的季度信贷节奏安排,全年新增贷款规模仅在7.1万亿元左右.今年来中国央行已三度加息,并六次上调存款准备金,目前大型金融机构存准率已达21.5%的历史高位.

--市场影响:

通胀警报基本消除,若10月M2和信贷增长数据超过预期,流动性宽松预期将继续支撑最近表现较强的股市.

中国沪综指.SSEC三季度累计下挫逾14%,单季表现为五个季度来最差;但最近受政策放松预期刺激出现反弹,沪综指周四收在一个半月新高.

而在官方制造业PMI意外疲弱之际,若信贷数据大幅逊于预估,市场将担心实体经济增长乏力,进而打击投资者信心.

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以下为本次路透调查的结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款馀额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

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澳新银行 13.6 500.0 ~

交通银行(BOCM) 12.9 450.0 ~

西班牙对外银行 13.0 550.0 15.7

交银国际 12.6 370.0 15.3

渤海证券 (BOSE) 13.2 510.0 15.5

国开证券(CDBS) 13.1 500.0 15.5

莫尼塔(CEBM) 13.1 420.0 ~

建设银行 13.3 600.0 15.6

中金公司 12.8 300.0 ~

中信证券 12.8 430.0 ~

德意志银行 13.0 ~ ~

华宝信托 13.4 550.0 15.7

兴业银行 12.8 450.0 ~

ING金融市场 12.8 450.0 ~

瑞穗证券 13.5 500.0 15.7

野村 13.2 500.0 ~

北京领先国际金融 12.5 500.0 15.5

国海证券 12.9 500.0 15.6

上海证券 12.8 350.0 15.2

渣打银行 12.9 550.0 ~

瑞银 13.5 500.0 15.6

注: ~ 表示数据不可得.(完)