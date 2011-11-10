《中国报摘》--中国证券报11月11日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清在国际金融论坛2011年全球年会表示,提高外汇储备直接投资有好处.而现在中国有大概4万亿美元的海外资产,70%都是外汇储备,都是证券类投资和组合投资,直接投资比重非常低.

* 其他:

--央行有关负责人表示,民间借贷是正规金融有益和必要的补充,但需要通过修订与完善相应的法律法规予以引导和规范.

--国务院副总理李克强表指出,要加大劳动密集型知识密集型服务业支持力度,促进服务业规模持续扩大.

--发改委的消息称,国务院日前批准实施"河北沿海地区发展规划",计划到2015年,建立环渤海地区新兴增长区域.

--住房和城乡建设部最新数据显示,截至10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初计划的目标任务.

--全国社保基金理事会理事长戴相龙表示,相关主管部门正积极研究养老金进入资本市场投资.

--海通证券(600837.SS)董事会秘书金晓斌表示,目前公司的H股计划仍在进行中.

--中国重工(601989.SS)公告修改再融资方案,公司决定终止此前115亿元人民币的定向增发预案,改为发行80亿元可转债,融资规模缩水35亿元.

--河北钢铁(000709.SZ)公告,间接控股股东河北钢铁集团承诺力争在明年底前将铁矿石业务资产注入上市公司,预计资源储量不低于10亿吨、铁精粉产能不低于700万吨/年.

--大唐发电(601991.SS)公告,公司拟发行100亿元超短期融资券.

--江苏凤凰出版传媒发布招股公告,拟发行不超过50,900万股A股,11月14日将在进行询价推介,11月21日公告发行定价区间.

--粤水电(002060.SZ)公告称,公司将在金塔县投资建设500兆瓦光伏并网发电项目,预计总投资70亿元.(完)

--整理 曲伟治; 审校 林高丽