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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 07:53 BJT

《中国报摘》--金融时报11月11日

* 头版头条:

--系列报导称,中国应加强和改进对文化产业金融服务,研究金融支持文化产业政策措施.

* 其他:

--中国邮政储蓄银行称,截至10月末,该行针对小微企业累计发放贷款突破7,000亿元人民币,有效缓解全国517万户商户资金短缺难题.完)

--整理 邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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