〔中国个股〕中国重工将定向增发改为可转债,再融资上限缩水近35亿元

路透上海11月11日电---低迷股市环境令中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)变更再融资方案,由定向增发改为发行可转换公司债,而且融资规模上限亦下降了近35亿元人民币.

公司周五刊登的公告称,公司拟发行不超过80亿5,015万元的可转换公司债,期限为六年,票面利率不超过3%.转股期限自发行结束後六个月起.

中国重工4月提出定向增发融资方案,融资规模上限为125亿元.但6月份公司对募资方案作出修改,融资上限调整为115亿元.中国重工是今年来继民生银行(600016.SS)後,第二家将定向增发改为可转债的A股公司.

中国重工公告指出,充分考虑经济环境和市场变化等因素,经审慎分析和充分论证,董事会拟终止实施公司定向增发方案,将再融资方式变更为公开发行可转债,募集资金收购及投资项目相关事项均不变更.

与定向增发方案相比,可转债募集资金仍将收购控股股东七家重工公司及投资41亿元建设海洋装备,但取消了以募集资金补充流动资金34.5亿元一项.

中国重工原本拟以不低于每股11.96元的价格非公开发行不超过9.6亿股股份.不过之後其股价随大盘一路下滑.11月公司实施每10股转增6股的方案後,周四该股收报6.93元,复权价格在11.09元.(完)