〔中国个股〕中国重工将定向增发改为可转债,再融资上限缩水近35亿元

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透上海11月11日电---低迷股市环境令中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)变更再融资方案,由定向增发改为发行可转换公司债,而且融资规模上限亦下降了近35亿元人民币.
公司周五刊登的公告称,公司拟发行不超过80亿5,015万元的可转换公司债,期限为六年,票面利率不超过3%.转股期限自发行结束後六个月起.
中国重工4月提出定向增发融资方案,融资规模上限为125亿元.但6月份公司对募资方案作出修改,融资上限调整为115亿元.中国重工是今年来继民生银行(600016.SS)後,第二家将定向增发改为可转债的A股公司.
中国重工公告指出,充分考虑经济环境和市场变化等因素,经审慎分析和充分论证,董事会拟终止实施公司定向增发方案,将再融资方式变更为公开发行可转债,募集资金收购及投资项目相关事项均不变更.
与定向增发方案相比,可转债募集资金仍将收购控股股东七家重工公司及投资41亿元建设海洋装备,但取消了以募集资金补充流动资金34.5亿元一项.
中国重工原本拟以不低于每股11.96元的价格非公开发行不超过9.6亿股股份.不过之後其股价随大盘一路下滑.11月公司实施每10股转增6股的方案後,周四该股收报6.93元,复权价格在11.09元.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64