〔金砖国家〕11月10日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透11月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月10日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报953.95点.
中国股市:沪综指周四收挫1.8%,意大利债务危机升级令欧债危机恶化忧虑升温,拖累全球市场大跌,沪综指随之低开低走,日间公布的10月出口增长逊于预期亦令大盘承压.分析人士认为,短线市场仍缺乏做多力量,料调整态势将延续.沪综指.SSEC收报2,479.536点,下跌45.383点或1.8%,今日A股成交额约852亿元人民币.[ID:nCN1210620]
香港股市:大幅收低5.3%,回吐几乎一周的涨幅,受海外市场重挫、意大利债务危机升级以及汇丰控股(0005.HK)业绩不佳的拖累.恒生指数.HSI收盘下跌逾1,000点,报18,963.9点.恒生国企指数.HSCE也大跌5.7%.[ID:nCH0086519]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘小幅下跌.欧债危机深化,意大利债务疑虑成为新的关注点,拖累欧元走弱并助推美元强势反弹,人民币承压顺势调整.[ID:nCN1211070]
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印度股汇市因适逢假期休市.
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1529.710点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.24%,报815.23点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.24%,报30.5600卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.26%,至41.4700卢布.
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巴西股市:拉美股市下跌,因投资者几乎看不到目前这场可能把意大利卷入其中的欧元区债务危机有快速解决的前景.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下滑0.40%,为连续第三日下跌,上日录得10月初以来最大单日百分比跌幅.[ID:nN1E7A91XX]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY上涨0.81%至1.7607.[ID:nN1E7A91Q7]
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南非股市:收升,矿商Anglo American(AGLJ.J)受一笔54亿美元资产出售的消息提振而跳涨,同时,投资者买回Sappi(SAPJ.J)等深跌的股票.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.71%至28,855.92点.综合指数.JALSH收升0.62%至32,216.61点.[ID:nL5E7MA1IQ]
南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3在南非央行发布通胀评论後大幅上涨,触及一周高位7.92,较周三纽约尾盘的8.05
上扬1.5%.1612GMT时,兰特已回撤至8.0067.[ID:nL5E7MA1ZW]
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64