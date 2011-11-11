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债券 | 2011年 11月 11日 星期五 09:11 BJT

〔美国债市〕尾盘获利了结打击低票息MBS缩窄

IFR纽约11月10日电---抵押支持证券(MBS)周四表现良好,因美国公债价格下滑和发行人减少鼓舞中长期投资者和短线买家介入MBS市场,推动低票息品种缩窄近1/4点.

15年期(房利美MBS和Nugget债券)总体下滑3-5个跳动点,因五年期互换走阔,而10年期新债缩窄,周三标售结果显示(在市场盘中,5年期走阔40个跳动点,10年期走阔17个跳动点).但随着接近收市,最受关注债券期限的波动率走高(三月期/10年期124.1,五年期/10年期109.3).

在本周收盘之际,票息3.5%和4.0%的MBS价格分别缩窄1-3个跳动点,票息4%-5.5%的MBS价格大体持平,而票息6%和6.5%的开始走软.

15年期/30年期MBS本周一直持稳,但临近收盘升1/8至1/4大点.

因退伍军人节,周五美国债券市场休市.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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