(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,央行存单到期大令短钱宽松

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 央行存单到期大,短票抢手
* 提存期初银行消化积数压力还不重
记者 张雅菁
路透台北11月10日电---台湾银行间短期利率周四平稳.逢央行存单到期高峰日,市场短钱满溢,短票极为抢手.不过,因为提存期初而已,银行间也没有降价向外拆出短钱的压力.
交易人士表示,虽然近日向央行申请长天期存单,央行不论对象,一概照砍不误,但遇到像今日这种资金特别松的日子,也会另外藉由提高拆入隔夜资金目标的方式,调节游资水位.至于明日周五,预期资金也是偏松,但银行间消钱会稍微积极一点,以免周末前留下太大的正数.
"外商这几天(资金水位)都在高档,央行存单没给那麽大方,资金就会多出来了...,明天也不至于紧,"一大型公股银行人士称.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.397%,同上日;区间为0.299-0.760%,上日在0.299-0.750%.
2-7天拆款利率区间在0.420-0.800%,上日在0.392-0.780%.
**短票利率持平**
票券商方面,交易员表示,虽然今日发行量有所增加,但买盘相对更为积极,库存轻易就消化一空.预期明日逢周五发行量也是偏增,但次级市场应该也是抢手,今日已有银行来预定,料可顺利出清部位.
30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.85-0.86%,大致同上日,但高档以跨月为主.
央行今日共发行2,966亿台币存单,相较存单到期金额3,069亿,存单发行馀额减少103亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期1,694.5亿.
拆款中心数据PIBC显示,截至周四超额准备为负23亿台币,累计超额准备为707亿台币,加计前期1%的超额准备为2,156亿台币.
**公债RP利率稳于区间**
债市同业附买回(RP)利率周四稳于区间.今日逢10日的例行性支出日,且有35亿台币的远东商银金融债交割,投信资金供给偏少,但场上也不至于找不到钱,整体市况稳中带紧.
资金调度人士表示,基于收益率考量,公司债附买回相较于公债抢手依旧,但整体市场资金水位称不上宽裕,券商一旦有公债RP缺口需弥平,就免不了接受以较高利率承作,使得公债RP利率高档成交有渐多的趋势.
"公司债(附买回)利率钉在这里,高点没往上...但公债(附买回)还是不好做,利率有慢慢向上走,"一位券商调度人士称.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.另外,公司债10年期付买回利率成交区间则落在0.83-0.90%.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 乔艳红
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64