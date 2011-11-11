(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,央行存单到期大令短钱宽松

* 央行存单到期大,短票抢手

* 提存期初银行消化积数压力还不重

记者 张雅菁

路透台北11月10日电---台湾银行间短期利率周四平稳.逢央行存单到期高峰日,市场短钱满溢,短票极为抢手.不过,因为提存期初而已,银行间也没有降价向外拆出短钱的压力.

交易人士表示,虽然近日向央行申请长天期存单,央行不论对象,一概照砍不误,但遇到像今日这种资金特别松的日子,也会另外藉由提高拆入隔夜资金目标的方式,调节游资水位.至于明日周五,预期资金也是偏松,但银行间消钱会稍微积极一点,以免周末前留下太大的正数.

"外商这几天(资金水位)都在高档,央行存单没给那麽大方,资金就会多出来了...,明天也不至于紧,"一大型公股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.397%,同上日;区间为0.299-0.760%,上日在0.299-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.420-0.800%,上日在0.392-0.780%.

**短票利率持平**

票券商方面,交易员表示,虽然今日发行量有所增加,但买盘相对更为积极,库存轻易就消化一空.预期明日逢周五发行量也是偏增,但次级市场应该也是抢手,今日已有银行来预定,料可顺利出清部位.

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.85-0.86%,大致同上日,但高档以跨月为主.

央行今日共发行2,966亿台币存单,相较存单到期金额3,069亿,存单发行馀额减少103亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期1,694.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,截至周四超额准备为负23亿台币,累计超额准备为707亿台币,加计前期1%的超额准备为2,156亿台币.

**公债RP利率稳于区间**

债市同业附买回(RP)利率周四稳于区间.今日逢10日的例行性支出日,且有35亿台币的远东商银金融债交割,投信资金供给偏少,但场上也不至于找不到钱,整体市况稳中带紧.

资金调度人士表示,基于收益率考量,公司债附买回相较于公债抢手依旧,但整体市场资金水位称不上宽裕,券商一旦有公债RP缺口需弥平,就免不了接受以较高利率承作,使得公债RP利率高档成交有渐多的趋势.

"公司债(附买回)利率钉在这里,高点没往上...但公债(附买回)还是不好做,利率有慢慢向上走,"一位券商调度人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.另外,公司债10年期付买回利率成交区间则落在0.83-0.90%.(完)