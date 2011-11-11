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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 08:15 BJT

〔日本股市〕上日大跌後高开,不过欧洲担忧料限制涨势

路透东京11月11日电---日本股市日经指数周五高开,收复上日大幅下跌的部分失地,不过欧洲形势担忧可能限制日股涨势.

日经指数.N225盘初上涨0.5%至8,542.59点,东证股价指数.TOPX上涨0.2%至731.61.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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