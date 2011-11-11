〔中国新债〕大唐发电称拟发不超过200亿元超短融及私募债

路透上海11月11日电---中国主要发电商--大唐国际发电股份有限公司(601991.SS)(0991.HK)周五公告称,拟向银行间市场交易商协会申请注册至多200亿元人民币的超短期融资券(SCP)及私募债发行额度.

公告显示,拟注册发行的超短期融资券和私募债各为不超过100亿元,将在注册有效期内滚动发行.