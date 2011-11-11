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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 08:36 BJT

〔全球金市〕金价延续上日跌势,因意大利疑虑缓解

路透新加坡11月11日电---金价周五小幅走跌,延续上日跌势,此前有积极迹象显示,意大利正在努力缓和政治乱局,以避免一场经济灾难.

0009GMT时,现货金XAU=小跌0.3%至每盎司1,754.39美元,可能连续第四个交易日录得跌幅.

美国期金GCcv1跌0.2%至1,756美元.

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