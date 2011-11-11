《热点透视》欧元区危机加剧汇率战,中国应发挥稳定大局作用

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 李爽

路透伦敦11月10日电---很多国家过去常常抱怨中国人民币汇率问题,如今瑞士和日本也与中国一道成为操纵汇率俱乐部成员.因此全球在倒退,一方面远离自由浮动汇率,另一方面又迈向全球失衡加剧,威胁经济成长和贸易.

瑞士和日本的干预举措可以理解.瑞郎和日圆迅速升值将两国拉至通缩边缘,同时给出口带来的损失或使经济陷入衰退.但对欧元的担忧不会转瞬即逝.瑞士和日本或许只能去适应.

更严重的问题是欧元的脆弱性正在推动汇率朝错误方向发展.从贸易角度看,欧元应走强,美元则应疲软.欧元区进出口几乎相当,德国年度贸易顺差1,980亿美元.贸易逆差规模巨大的美国过去12个月的贸易逆差达到5,390亿美元.若美元走软,会提升美国的竞争力,降低其向全球举债的需求.美国债务越多,未来美元作为全球储备货币的地位脱序瓦解的可能性就越大.

但目前的风险是美元升值,因为担惊受怕的投资者避开欧元.认为中国购买欧元债券可望有助于抵消当地资金外流的想法似乎是一种幻想.民间投资者弃如敝屣的高风险主权债券,中国也不愿购买.

不过要解决这个大问题,有更简单更好的对策.人民币加快升值将增加进口,促进全球经济成长.中国进口价格将下降,并缓解通胀压力.中国的经济增长将恢复平衡,降低依然偏多的出口能力.其他新兴经济体也就不会那麽忧虑其本币升值了.

中国贸易顺差虽然在萎缩,但规模仍然太大,不利中国和全球的稳定.由于欧美接近政治瘫痪,日本也在自保,中国是唯一一个可以有效推动全球经济更为稳健发展的大经济体,而且也应该这样做.(完)