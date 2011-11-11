〔中国基金〕正研究养老金入市及扩大社保基金对外投资领域--理事长

* 正研究养老金入市

* 研究扩大社保基金对外投资领域

* 中国会适当对欧洲进行投资

路透北京11月11日电---中国全国社保基金理事会理事长戴相龙表示,相关主管部门正积极研究养老金进入资本市场投资;目前社保基金正研究扩大对外投资的领域,可从股票债券投资扩大到工商企业的股权投资等.

中国证券报周五援引他并称,为实现养老金的保值增值,以最好的途径入市运营,可能将一笔资金委托全国社保基金理事会管理,也可能专门成立一个独立的法人机构进行运营管理.

戴相龙表示,养老金进入资本市场投资要求的是长期回报,"但肯定不是所谓的救市、托市".

他并称,目前正在研究社保基金扩大对外投资的领域,主管部门正在审议中,相信很快就有结果.

目前全国社保基金的规模已达9,000亿元人民币,入市运营的10年来,扣除通胀率後的年回报率达到7%.社保基金总资产的20%可以投资境外,目前主要还是通过基金管理人投资股票、债券.

**中国会适当对欧洲进行投资**

戴相龙表示,对于欧债危机,中国仍将履行大国的责任,但并非救助.在国际货币基金组织(IMF)的安排和协调下,中国会适当对欧洲进行投资.

他表示,中国将扩大对外直接投资,但一定是通过工商企业,"不是救助,不是慈善事业,是中国企业和欧洲各国企业的互惠双赢的投资."

同时,国家外汇管理局除购买欧美国家的国债外,也会继续进行股权投资;支持国有企业、民营企业扩大对外投资,还将支持通过QDII(合格境内机构投资者)对外投资;中国金融企业可以尝试和外资合作组建基金.

此外,对于国际货币体系未来的改革方向,戴相龙表示,未来应逐步建立以美元为主，欧元和人民币等货币并存的、多元化的国际货币体系.未来5-10年内,人民币资本项下的可兑换是有条件实现的.(完)