〔中国经济〕前三季高耗能行业增长快,工业领域未完成降耗指标--工信部

新华社周四晚间报导援引苗圩称,"前三季度全国规模以上工业企业单位工业增加值能耗同比只下降2.56%,与全年目标差距还很大".

工信部此前公布今年节能减排四大约束性指标显示,单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量、用水量和工业固体废物综合利用率分别降低4%、4%以上、7%左右,以及提高2.2个百分点.

而"十二五"(2011-2015年)期间,中国单位工业增 加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别要比"十一五"末降低18%、18%以上和30%,工业固体废物综合利用率要提高到72%左右.(完)