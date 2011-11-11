〔中国新股〕中铁物资A股IPO进入环保公示,募集项目需资金147亿元

路透上海11月11日电---中国环保部网站显示,国内最大的铁路产业综合商--中国铁路物资服务公司进行A股首次公开发行前的环保公示,公司A股投向项目拟使用募集资金147亿元人民币.

公示显示,中铁物资将投向27个项目,包括高速铁路专用枕轨,新建钢铁综合服务基地和煤炭发运集散基地,以及提高物流运输能力等,同时亦计划用募集资金补充流动资金.

中铁物资为国内的铁路建设提供燃油,钢轨,枕轨及其他关键部件,其亦是国内最大的钢铁贸易及综合服务商,拥有国内主要钢铁电子商务网站之一的西本新干线43.5%股权.

中国铁物成立于1979年,今年上半年该公司实现营业收入930亿元,同比增长30.9%;利润总额同比增长26%.据汤森路透旗下IFR稍早报导,中国铁路物资计划在内地和香港两地整体上市,募集资金20亿美元,预计将于2012年上半年完成.(完)