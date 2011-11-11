〔中国新股〕中铁物资A股IPO进入环保公示,募集项目需资金147亿元

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透上海11月11日电---中国环保部网站显示,国内最大的铁路产业综合商--中国铁路物资服务公司进行A股首次公开发行前的环保公示,公司A股投向项目拟使用募集资金147亿元人民币.
公示显示,中铁物资将投向27个项目,包括高速铁路专用枕轨,新建钢铁综合服务基地和煤炭发运集散基地,以及提高物流运输能力等,同时亦计划用募集资金补充流动资金.
中铁物资为国内的铁路建设提供燃油,钢轨,枕轨及其他关键部件,其亦是国内最大的钢铁贸易及综合服务商,拥有国内主要钢铁电子商务网站之一的西本新干线43.5%股权.
中国铁物成立于1979年,今年上半年该公司实现营业收入930亿元,同比增长30.9%;利润总额同比增长26%.据汤森路透旗下IFR稍早报导,中国铁路物资计划在内地和香港两地整体上市,募集资金20亿美元,预计将于2012年上半年完成.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64