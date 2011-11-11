〔中国个股〕河北钢铁大股东承诺注入铁矿石资产,资源储量不低于10亿吨

路透上海11月11日电---中国河北钢铁股份有限公司(000709.SZ)公告称,间接控股股东河北钢铁集团做出承诺,力争在明年底前将铁矿石业务资产注入上市公司,预计资源储量不低于10亿吨、铁精粉产能不低于700万吨/年.

刊登在深圳证券交易所公告显示,为减少关联交易,进一步增强盈利能力和持续经营能力,河北钢铁集团决定将其拥有的铁矿石业务资产通过合法程序,以公平合理的市场价格注入上市公司.

同时,河北钢铁集团将积极为铁矿石业务资产注入创造有利条件,并在本次公开增发收购邯宝钢铁有限公司完成後立即启动注入程序,首批力争在2012年12月31日之前将权属清晰、有利于提升上市公司盈利能力的铁矿石业务资产注入本公司.

河北钢铁此前曾公告称,公司董事会决议拟公开增发不超过38亿股,募集资金总额不超过160.15亿元人民币,全部用于收购邯宝钢铁有限公司100%股权.[ID:nCN1120013]

公告显示,此次注入资产主要包括司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等,预计资源储量不低于10亿吨、铁精粉产能不低于700万吨/年.其後将随着条件成熟继续注入,直至铁矿资产全部进入上市公司.

河北钢铁集团,掌控的国内铁矿石资源量约50亿吨,2011年计划铁精粉产量700万吨.目前正在建设的矿业项目将在今後几年内陆续投产,预计到2015年年产能可达到3,500万吨.

河北钢铁A股周四收报4.00元(完)

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