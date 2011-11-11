《新兴市场重要经济事件预告》--11月11日-11月18日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(除特别说明,均为GMT时间)
11月11日(五)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)部长级会议.
马累--第17界南亚区域合作联盟(南盟)峰会(最後一日).
芝加哥--欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯在第14届国际银行会议年会演讲(2215).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.
波哥大--哥伦比亚央行公布季度通胀报告.
波哥大--哥伦比亚央行公布最新政策会议的会议记录(1100).
布拉格--捷克央行公布11月3日委员会会议的纪录.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
11月12日(六)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议(至11月13日).
北京--美国财政部助理部长Marisa Lago在2011年财新峰会:"中国及世界"就国际金融监督发表演讲.
印度孟买--世界经济论坛2011年印度经济峰会(至11月14日).
11月13日(日)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议(最後一日).
11月14日(一)
法兰克福--欧元金融周.
11月15日(二)
吉隆坡--2011年伊斯兰金融峰会
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
布达佩斯--匈牙利央行举行会议(无利率决定公布).
里加--拉脱维亚货币政策委员会会议.
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)发布Transition Report 2011(涉及中欧至中亚29个国家的改革进展和经济发展情况)(1600).
圣地亚哥--智利央行举行货币政策委员会会议(2100).
11月16日(三)
亚的斯亚贝巴--第17届非洲夥伴国论坛,主题是促进经济成长.
11月17日(四)
印尼巴厘岛--第19届东南亚国家联盟(ASEAN)峰会和相关峰会(至11月19日).
马尼拉--菲律宾央行公布2011年10月20日货币政策委员会会议重点.
伊斯坦堡--第三届年度黑海能源及经济论坛.欧洲复兴开发银行总裁米罗及世界银行副行长Otaviano Canuto发表演说.
圣地亚哥--智利央行总裁Jose De Gregorio在智利央行第15届年会"资本流动性和货币政策"上发表开幕演讲.(1230)
11月18日(五)
法兰克福--第21届法兰克福欧洲银行业大会.演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)总裁德拉吉(受邀),欧洲央行管委会成员魏德曼,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble),比利时副首相瑞德斯,欧洲复兴开发银行总裁米罗(Thomas Mirow),巴西央行副总裁Luiz Pereira.
印尼巴厘岛--第19届东南亚国家联盟(ASEAN)峰会和相关峰会(最後一日).
土耳其伊斯兰堡--第三届黑海能源和经济年度论坛.土耳其财长Mehmet Simsek将发表讲话.
圣地亚哥--智利央行理事Sebastian claro主持智利央行第15届年会"资本流动性和货币政策"的一个会议.(1200)
圣地亚哥--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在智利央行举行央行峰会前,参加"从危机中复苏:金融市场的角色"的报告和讨论.(1850)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64