〔中国新股〕凤凰传媒启动5.09亿股A股IPO,网上申购日为11月22日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透上海11月11日电---中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司周五启动A股首次公开发行(IPO),本次拟在上海证券交易所发行不超过5.09亿股A股,网上申购日为11月22日.
初步询价公告还显示,在回拨机制启动前,网上和网下发行数量各占50%,均为不超过2.545亿股;11月18日确定价格区间,11月21-22日为网下申购缴款日,11月23日确定发行价.
中国证监会发审委10月末审核通过凤凰传媒的A股发行申请,本次募集资金将投向实体网建设、教育类图书复合出版、信息化及电子商务建设等项目,计划合计使用金额为27.62亿元人民币.
凤凰传媒股票代码"601928",本次IPO的主承销商为中金公司.
凤凰传媒是中国最具影响力和规模最大的出版发行公司之一,2010年图书发行品种总数超过40万种,总码洋超过50亿元人民币.今年上半年公司实现营业收入30.35亿元,净利润3.27亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64