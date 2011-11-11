〔中国新股〕凤凰传媒启动5.09亿股A股IPO,网上申购日为11月22日

路透上海11月11日电---中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司周五启动A股首次公开发行(IPO),本次拟在上海证券交易所发行不超过5.09亿股A股,网上申购日为11月22日.

初步询价公告还显示,在回拨机制启动前,网上和网下发行数量各占50%,均为不超过2.545亿股;11月18日确定价格区间,11月21-22日为网下申购缴款日,11月23日确定发行价.

中国证监会发审委10月末审核通过凤凰传媒的A股发行申请,本次募集资金将投向实体网建设、教育类图书复合出版、信息化及电子商务建设等项目,计划合计使用金额为27.62亿元人民币.

凤凰传媒股票代码"601928",本次IPO的主承销商为中金公司.

凤凰传媒是中国最具影响力和规模最大的出版发行公司之一,2010年图书发行品种总数超过40万种,总码洋超过50亿元人民币.今年上半年公司实现营业收入30.35亿元,净利润3.27亿元.(完)