〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货表现平平,上日因出口数据所累而重挫

路透悉尼11月11日电---美国小麦期货周五亚洲市场盘初持平,继上日重挫近4%後,交易商多选择离场观望.上日美国农作物出口疲弱以及欧债危机影响,令惊慌的基金抛售合约.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦合约Wc1微涨0.08%至每蒲式耳6.20-1/2美元,成交量稀少,上日期价曾测试10月来低点.该合约本周累计跌幅恐怕会到2.7%.