版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 08:58 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日小幅增加,中国平安交易活跃

路透北京11月11日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

171,308万元人民币,较上交易日增加6.6%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额为

10,669万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,138,237 98,850 25,137

深圳证券交易所 1,440,282 72,458 17,580(完)

参看相关细节,请点选(here)

(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐