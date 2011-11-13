主要国家经济指标预测--11月14日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月13日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +1.5% -0.5%
GDP环比年率 +6.1% -2.1%
民间消费支出 +0.7% -0.1%
资本支出 +1.1% +0.2%
外部需求 +0.6% -0.8%
11月14日(一)
0200 新西兰央行海外资产 10月 -- +59.6%
0430 日本工业生产修正值(较上月) 9月 -- -4.0%
日本产能利用率指数(较上月) -- +2.4%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 9月 -- 赤字29
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.1%
(较上年同期) -1.9% -2.0%
1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.8% +1.2%
(较上年同期) +3.8% +5.3%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- +5.8%
进口物价(较上年同期) -- +14.0%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月11日(五)
0100 韩国央行指标利率 11月 3.25% 3.25%
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -0.8% -0.1%
(较上年同期) +14.1% +14.6%
产出物价(较前月) 持平 +0.2%
(较上年同期) +5.7% +5.9%
核心产出物价(较前月) -0.1% +0.1%
(较上年同期) +3.4% +3.7%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 64.2 61.5
现况指数 76.6 74.9
预期指数 56.2 52.2
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月4日当周 122.3 --
11月13日(日)
2145 新西兰零售销售(较上季) 第三季 +2.2% +0.65%
(较上年同期) +6.3% +4.8% (完)
--整理 杜明霞/王洋;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。