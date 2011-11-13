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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 06:20 BJT

****主要国家经济指标预测--11月14日****

路透11月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月13日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +1.5% -0.5%

GDP环比年率 +6.1% -2.1%

民间消费支出 +0.7% -0.1%

资本支出 +1.1% +0.2%

外部需求 +0.6% -0.8%

11月14日(一)

0200 新西兰央行海外资产 10月 -- +59.6%

0430 日本工业生产修正值(较上月) 9月 -- -4.0%

日本产能利用率指数(较上月) -- +2.4%

0745 法国经常账收支(亿欧元) 9月 -- 赤字29

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.1%

(较上年同期) -1.9% -2.0%

1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.8% +1.2%

(较上年同期) +3.8% +5.3%

2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- +5.8%

进口物价(较上年同期) -- +14.0%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月11日(五)

0100 韩国央行指标利率 11月 3.25% 3.25%

0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -0.8% -0.1%

(较上年同期) +14.1% +14.6%

产出物价(较前月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +5.7% +5.9%

核心产出物价(较前月) -0.1% +0.1%

(较上年同期) +3.4% +3.7%

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 64.2 61.5

现况指数 76.6 74.9

预期指数 56.2 52.2

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月4日当周 122.3 --

11月13日(日)

2145 新西兰零售销售(较上季) 第三季 +2.2% +0.65%

(较上年同期) +6.3% +4.8% (完)

--整理 杜明霞/王洋;审校 徐文焰

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