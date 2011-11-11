版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 09:14 BJT

〔全球贵金属〕11月10日止SPDR黄金持仓增加0.12%,iShares白银持仓持平

路透11月11日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四黄金持仓量较周三增加0.12%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期持平.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,788,870.5 11月10日 40,740,229.2 11月9日 48,641.3 0.12%

iShares 314,553,561.6 11月10日 314,553,561.6 11月9日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐