《中国报摘》--其他报纸重要消息11月11日(I)

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
**上海证券报**
--记者获悉,煤炭工业"十二五(2011-2015年)"规划已经基本敲定,将继续推进兼并重组、发展大型企业集团列为重点任务,目标是亿吨级企业由5家增至10家.
--工信部总工程师朱宏任建议,应在防范金融风险的前提下,放宽对金融机构的股份比例限制,给予民间资本更多的参与机会.
--银监会前主席刘明康表示,金融机构必须减少杠杆化,并主张对系统重要性银行实施严格的监管.
--工信部部长苗圩表示,今年前三季度,由于高耗能行业增长较快,能源消费量大幅上升,工业领域并未完成单位工业增加值能耗降耗目标.
--证监会创业板发行监管部副主任李量表示,创业板应形成包括再融资制度在内的"四位一体"的整体配套制度体系,强制退市制度应刚性化.
**人民日报**
--中国国家旅游局周四下发关于赴台旅游跨区域组团事项的通知,正式开放大陆居民直系亲属异地参加赴台旅游团,以及赴台游组团社承接单一机构跨区域赴台团队旅游业务.
**第一财经日报**
--大唐集团负责人透露,公司火电业务亏损,大部分火电厂都已开始掺烧劣质煤,员工开始降薪,而据业内人士估计,五大发电集团火电业务全年亏损金额将达到350亿元人民币.
**21世纪经济报 道**
--知情人士透露,四大国有银行信贷投放力度近日突然加大,10月30日和10月31日,两天就投放900亿元的贷款,以致全月新增贷款规模达到2,400亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64