《中国报摘》--其他报纸重要消息11月11日(I)

--记者获悉,煤炭工业"十二五(2011-2015年)"规划已经基本敲定,将继续推进兼并重组、发展大型企业集团列为重点任务,目标是亿吨级企业由5家增至10家.

--工信部总工程师朱宏任建议,应在防范金融风险的前提下,放宽对金融机构的股份比例限制,给予民间资本更多的参与机会.