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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 09:07 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月11日(I)

**上海证券报**

--记者获悉,煤炭工业"十二五(2011-2015年)"规划已经基本敲定,将继续推进兼并重组、发展大型企业集团列为重点任务,目标是亿吨级企业由5家增至10家.

--工信部总工程师朱宏任建议,应在防范金融风险的前提下,放宽对金融机构的股份比例限制,给予民间资本更多的参与机会.

--银监会前主席刘明康表示,金融机构必须减少杠杆化,并主张对系统重要性银行实施严格的监管.

--工信部部长苗圩表示,今年前三季度,由于高耗能行业增长较快,能源消费量大幅上升,工业领域并未完成单位工业增加值能耗降耗目标.

--证监会创业板发行监管部副主任李量表示,创业板应形成包括再融资制度在内的"四位一体"的整体配套制度体系,强制退市制度应刚性化.

**人民日报**

--中国国家旅游局周四下发关于赴台旅游跨区域组团事项的通知,正式开放大陆居民直系亲属异地参加赴台旅游团,以及赴台游组团社承接单一机构跨区域赴台团队旅游业务.

**第一财经日报**

--大唐集团负责人透露,公司火电业务亏损,大部分火电厂都已开始掺烧劣质煤,员工开始降薪,而据业内人士估计,五大发电集团火电业务全年亏损金额将达到350亿元人民币.

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露,四大国有银行信贷投放力度近日突然加大,10月30日和10月31日,两天就投放900亿元的贷款,以致全月新增贷款规模达到2,400亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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