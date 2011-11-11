中国已公布经济指标--2011/11/11

6.国家统计局从2011年1月起提高工业、固定资产投资统计起点标准,其中纳入规模以上工业统计范围的工业

企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2,000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50