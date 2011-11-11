注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.

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3.由中国人民银行公布的货币供应量,以及

商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉.

4.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由

原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全

国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完)