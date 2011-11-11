《中国债券市场每日交易备忘》--11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国南车(601766.SS)20亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行和北京银行主承
大唐潮州发电4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
东软集团(600718.SS)4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
陜西煤业化工集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和招商银行主承
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二、新债上市:
中国人民银行20亿元三个月期央票1101087,参考收益率3.1618%
国家电网100亿元一年期短融041151008,票面利率5.18%
浙江龙盛(600352.SS)9亿元一年期短融041158014,票面利率6.86%
安徽交投5亿元一年期短融041158013,票面利率6.86%
特变电工(600089.SS)5亿元三年期中票1182314,票面利率5.98%
石河子国有资产经营公司7亿元一年期短融041154010,票面利率8.05%
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三、缴款:
央行20亿元三个月期央票1101087,发行价99.22元
开滦集团19亿元一年期短融041156009,票面利率5.38%
绿地能源集团4亿元一年期短融041169003,票面利率8.80%
江西煤炭集团6亿元三年期中票
吉林煤炭集团12亿元五年期中票
绍兴交通投资集团3.9亿元三年期中票
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四、还本付息:
进出口银行150亿元两年期固息债090309到期兑付,票面利率2.55%
农业发展银行200亿元两年期固息债090416到期兑付,票面利率2.54%
财政部282.1亿元一年期固息国债100036到期兑付,票面利率2.15%
方大炭素(600516.SS)5亿元一年期短融1081382到期兑付,票面利率3.87%
中粮集团60亿元一年期短融1081383到期兑付,票面利率3.35%
央行70亿元三个月期央票1101060到期兑付,参考收益率3.0801%
国家开发银行264.7亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债080219付息,票面利率2.85%
淮北矿业集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088059付息,票面利率5.79%
国开行300亿元五年期固息债090220付息,票面利率3.75%
江苏新海连发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980155付息,票面利率7.20%
锦江国际集团30亿元三年期中票0982146付息,票面利率4.18%
江苏盐业集团3亿元五年期发行人选择权(3+2)固息中票1082200付息,票面利率4.99%
广东核电集团40亿元15年期固息债7108付息,票面利率4.50%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国国务院总理温家宝周四称,欧洲主权债务危机加剧了发达经济体的财政和金融风险,
给世界经济复苏带来严峻的挑战.[ID:nCT0419012]
--中国证监会新任主席郭树清周四称,预计中国2011年全年经常帐顺差在国内生产总值
(GDP)中占比约3%,顺差还会延续一段时间,但压力已经减小.[ID:nCN1212636]
国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 李宏薇
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64