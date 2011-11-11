《中国债券市场每日交易备忘》--11月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国南车(601766.SS)20亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行和北京银行主承

大唐潮州发电4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),建设银行主承

东软集团(600718.SS)4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承

陜西煤业化工集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和招商银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行20亿元三个月期央票1101087,参考收益率3.1618%

国家电网100亿元一年期短融041151008,票面利率5.18%

浙江龙盛(600352.SS)9亿元一年期短融041158014,票面利率6.86%

安徽交投5亿元一年期短融041158013,票面利率6.86%

特变电工(600089.SS)5亿元三年期中票1182314,票面利率5.98%

石河子国有资产经营公司7亿元一年期短融041154010,票面利率8.05%

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三、缴款:

央行20亿元三个月期央票1101087,发行价99.22元

开滦集团19亿元一年期短融041156009,票面利率5.38%

绿地能源集团4亿元一年期短融041169003,票面利率8.80%

江西煤炭集团6亿元三年期中票

吉林煤炭集团12亿元五年期中票

绍兴交通投资集团3.9亿元三年期中票

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四、还本付息:

进出口银行150亿元两年期固息债090309到期兑付,票面利率2.55%

农业发展银行200亿元两年期固息债090416到期兑付,票面利率2.54%

财政部282.1亿元一年期固息国债100036到期兑付,票面利率2.15%

方大炭素(600516.SS)5亿元一年期短融1081382到期兑付,票面利率3.87%

中粮集团60亿元一年期短融1081383到期兑付,票面利率3.35%

央行70亿元三个月期央票1101060到期兑付,参考收益率3.0801%

国家开发银行264.7亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债080219付息,票面利率2.85%

淮北矿业集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088059付息,票面利率5.79%

国开行300亿元五年期固息债090220付息,票面利率3.75%

江苏新海连发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980155付息,票面利率7.20%

锦江国际集团30亿元三年期中票0982146付息,票面利率4.18%

江苏盐业集团3亿元五年期发行人选择权(3+2)固息中票1082200付息,票面利率4.99%

广东核电集团40亿元15年期固息债7108付息,票面利率4.50%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国国务院总理温家宝周四称,欧洲主权债务危机加剧了发达经济体的财政和金融风险,

给世界经济复苏带来严峻的挑战.[ID:nCT0419012]

--中国证监会新任主席郭树清周四称,预计中国2011年全年经常帐顺差在国内生产总值

(GDP)中占比约3%,顺差还会延续一段时间,但压力已经减小.[ID:nCN1212636]

国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息

11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

============================================================================(完)