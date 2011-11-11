版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 09:24 BJT

〔标题新闻〕中国超过加拿大,首次成为美国最大的农产品出口市场--美国农业部

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7A90YO]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐