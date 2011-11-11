俄罗斯着眼为伊朗修建更多核电站

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月10日电---俄罗斯周四表示，该国或帮助伊朗修建更多核电站。此举不啻是在伊朗核危机愈演愈烈之时抛出的一根胡罗卜。俄罗斯为伊朗修建了首座核电站。

伊朗投资10亿美元修建的布什尔核电站今年9月投入使用。

俄罗斯不时表示，该国或将帮助伊朗修建更多反应堆。

俄罗斯原子能公司Rosatom负责人基里延科(Sergei Kiriyenko)在伊朗最高国家安全委员会官员阿里・巴盖里(Ali Baqeri)访俄之际作出上述表示。

基里延科在俄内阁会议上告诉总理普京：“修建原子能反应堆不会在国际社会引发质疑，也不会与任何敏感问题挂钩，这完全可行。”（完）