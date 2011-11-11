《中国股市盘前看点》--11月11日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国可能公布10月金融数据

--美国经济周期研究所(ECRI)公布一周领先指标

**宏观经济和政策面**

--中国全国社保基金理事会理事长戴相龙表示,相关主管部门正积极研究养老金进入资本市场投资;目前社保基金正研究扩大对外投资的领域,可从股票债券投资扩大到工商企业的股权投资等.[nCN1212808]

--针对民间借贷当前的困境及风险,中国人民银行有关负责人建议,应发展多层次的信贷市场,同时,鼓励民间借贷逐步实现规范化运作.[nCN1212774]

--证监会新任主席郭树清称,预计中国2011年全年经常帐顺差在国内生产总值(GDP)中占比约3%,顺差还会延续一段时间,但压力已经减小.[nCN1212636]

--中国国务院总理温家宝称,欧洲主权债务危机加剧了发达经济体的财政和金融风险,给世界经济复苏带来严峻的挑战.[nCT0419012]

**重点行业和公司**

--宝钢(600019.SS)周五宣布,将在11月售价的基础上,普遍下调12月钢材售价,其中热轧钢材每吨下调200元人民币.[nCN1212860]

--低迷股市环境令中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)变更再融资方案,由定向增发改为发行可转换公司债,而且融资规模上限亦下降了近35亿元人民币.[nCN1212724]

--中国河北钢铁(000709.SZ)公告称,间接控股股东河北钢铁集团做出承诺,力争在明年底前将铁矿石业务资产注入上市公司,预计资源储量不低于10亿吨、铁精粉产能不低于700万吨/年.[nCN1212830]

--大唐发电(601991.SS)(0991.HK)周五公告称,拟向银行间市场交易商协会申请注册至多200亿元人民币的超短期融资券(SCP)及私募债发行额度.[nCN1212782]

**海外动向**

---美国股市周四收涨,从上日大跌中反弹,投资者在欧债危机无明显恶化的情况下,关注利好的公司和经济面消息.道琼工业指数.DJI收高112.92点,或0.96%,报11,893.86点[.NCN][NN/CN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC将争夺60日均线2,477点.(完)