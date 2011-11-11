《中国股市盘前看点》--11月11日

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国可能公布10月金融数据
--美国经济周期研究所(ECRI)公布一周领先指标
**宏观经济和政策面**
--中国全国社保基金理事会理事长戴相龙表示,相关主管部门正积极研究养老金进入资本市场投资;目前社保基金正研究扩大对外投资的领域,可从股票债券投资扩大到工商企业的股权投资等.[nCN1212808]
--针对民间借贷当前的困境及风险,中国人民银行有关负责人建议,应发展多层次的信贷市场,同时,鼓励民间借贷逐步实现规范化运作.[nCN1212774]
--证监会新任主席郭树清称,预计中国2011年全年经常帐顺差在国内生产总值(GDP)中占比约3%,顺差还会延续一段时间,但压力已经减小.[nCN1212636]
--中国国务院总理温家宝称,欧洲主权债务危机加剧了发达经济体的财政和金融风险,给世界经济复苏带来严峻的挑战.[nCT0419012]
**重点行业和公司**
--宝钢(600019.SS)周五宣布,将在11月售价的基础上,普遍下调12月钢材售价,其中热轧钢材每吨下调200元人民币.[nCN1212860]
--低迷股市环境令中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)变更再融资方案,由定向增发改为发行可转换公司债,而且融资规模上限亦下降了近35亿元人民币.[nCN1212724]
--中国河北钢铁(000709.SZ)公告称,间接控股股东河北钢铁集团做出承诺,力争在明年底前将铁矿石业务资产注入上市公司,预计资源储量不低于10亿吨、铁精粉产能不低于700万吨/年.[nCN1212830]
--大唐发电(601991.SS)(0991.HK)周五公告称,拟向银行间市场交易商协会申请注册至多200亿元人民币的超短期融资券(SCP)及私募债发行额度.[nCN1212782]
**海外动向**
---美国股市周四收涨,从上日大跌中反弹,投资者在欧债危机无明显恶化的情况下,关注利好的公司和经济面消息.道琼工业指数.DJI收高112.92点,或0.96%,报11,893.86点[.NCN][NN/CN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC将争夺60日均线2,477点.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64