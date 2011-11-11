〔中国个股〕海通证券称其H股发行计划仍在进行中--报载

路透上海11月11日电---尽管因香港股市市况低迷,不少内地企业纷纷推迟港股发行,不过中国证券报周五引述国内大型券商--海通证券(600837.SS)董事会秘书金晓斌称,目前该公司H股发行计划仍在进行中.

报导称,按照海通证券董事会的要求,公司需要在今年完成香港融资计划.分析人士指出,目前已进入11月中旬,海通证券要在11月进入香港联交所聆讯及询价阶段,才有望在12月完成推介定价等工作.

按惯例,要想在年内完成融资,其首次公开发行(IPO)推介工作不能晚于11月中旬,因为询价,定价工作一般需要四个星期.香港市场圣诞节前後公开募股活动基本会停止,而且明年的农历新年较早,若行动稍晚,发行计划可能会拖到春节之後.

据汤森路透旗下IFR稍早报导,海通证券正争取于11月24日参加港交所上市聆讯,拟募集资金15-20亿美元.一位消息人士称,24日的聆讯是预计时间,但是如果一切顺利,11月17日就可能争取得到监管部门的批核,并于12月中旬前完成发行.

海通证券股东大会早前同意发行不超过14.1亿股H股,占发行後总股本的13%,同时附有最多15%的超额配售权.

据IFR稍早的报导,瑞信CSGN.VX、德银(DBKGn.DE),及摩根大通(JPM.N)已被委任为联席全球协调人,并与花旗(C.N)、汇丰(HSBA.L)、野村(8604.T)、渣打(STAN.L)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)共同出任联席簿记管理人.海通证券旗下的香港投行部门海通国际,亦会参与安排是次交易.

此前国内最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)10月已在港发售9.953亿股H股,每股13.3港元,集资132亿港元;并在10月底超额配售7,590.7万H股,最终H股募资总额达到142.5亿港元.

海通证券A股早盘报9.06元,微涨0.22%;过去一个月累计上涨14.4%.(完)