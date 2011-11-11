《情景推测》日本央行关注日圆和欧洲情势动向,料维持利率政策不变

* 事件:日本央行政策会议

* 时间:11月15-16日,政策决议将于11月16日0330-0500GMT公布

* 料维持政策利率在0-0.1%不变

* 除非欧债危机激励日圆上升,否则不会放宽政策

路透东京11月11日电---日本央行下周会议上将谨慎关注欧洲紧张局势升级,但距离日央行放宽货币政策仅有三周时间,若其再次出台政策举措,将产生严重的市场冲击并提振日圆再现涨势.

日本央行委员仅把欧洲主权债务疑虑会产生全球性影响的机率看作是"尾部风险"事件,虽然很少发生,但一旦发生就会产生巨大的影响.

但他们公开谈论这一问题,说明他们对欧债危机影响扩散愈发警惕.欧债危机令其经济成长降温,并提升对日圆的避险需求.

日本央行准备一有迹象显示影响蔓延至日本就采取行动,通过市场操作注入大量流动性,并通过资产购买计划放宽货币政策.

但如果市场相对平静,日本央行或许将保留有限的政策选择.

以下是政策会议几种可能的结果:

**维持政策不变**

可能性:非常高

工业生产和企业信心不振,因日圆升值,且全球经济成长减缓.但日本央行认为其上月放宽政策时已经将此考虑在内.

尽管央行许多委员仍担心日本经济复苏面临的风险上升,但他们知道弹药即将耗尽,运用起来也更谨慎.

日本央行上月将资产购买计划提高5兆(万亿)日圆至20万亿日圆.但提高部分都是针对政府公债,部分原因在于购买公司债有些棘手.

央行周三标购公司债未达目标,为去年推出该计划以来首次,显示央行的资金供应超过银行业的消化能力.

如果日央行继续提高公司债购买规模,或许也仅会扩大一两次.