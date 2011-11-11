WTO将宣布俄罗斯入世谈判成功结束

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦11月10日电---世界贸易组织（WTO）总干事拉米（Pascal Lamy）与俄罗斯谈判代表Maxim Medvedkov将于北京时间周四晚8点（1200GMT）举行新闻发布会，届时将宣布俄罗斯入世谈判成功结束。

预计WTO将在周四或周五最终敲定协议文本，而决定周四举行新闻发布会表明，俄罗斯入世不再会节外生枝。