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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 09:25 BJT

WTO将宣布俄罗斯入世谈判成功结束

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦11月10日电---世界贸易组织（WTO）总干事拉米（Pascal Lamy）与俄罗斯谈判代表Maxim Medvedkov将于北京时间周四晚8点（1200GMT）举行新闻发布会，届时将宣布俄罗斯入世谈判成功结束。

预计WTO将在周四或周五最终敲定协议文本，而决定周四举行新闻发布会表明，俄罗斯入世不再会节外生枝。

预计WTO周四将发布俄罗斯入世条款全文，包括俄罗斯入世承诺细节，以及给予其它WTO成员国的保障。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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