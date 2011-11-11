〔企业并购〕美国卡特彼勒向中国年代煤矿机电提出收购要约(更新版)

(新增细节)

路透11月10日电---美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)称,向中国年代煤矿机电8043.HK提出收购要约,以加强采矿业务.

卡特彼勒称,将向年代煤矿机电支付每股0.88港元现金,或者提供借款凭证,让凭证持有者在赎回时可以每单位取回0.75-1.15港元.

卡特彼勒在一份声明中说,该要约对年代煤矿机电的估值为44.90-68.85亿港元(约合5.7725-8.8515亿美元).

年代煤矿机电通过旗下郑州四维机电设备制造有限公司,在中国大陆生产地下煤矿开采设备.