版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 09:55 BJT

〔企业并购〕美国卡特彼勒向中国年代煤矿机电提出收购要约(更新版)

(新增细节)

路透11月10日电---美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)称,向中国年代煤矿机电8043.HK提出收购要约,以加强采矿业务.

卡特彼勒称,将向年代煤矿机电支付每股0.88港元现金,或者提供借款凭证,让凭证持有者在赎回时可以每单位取回0.75-1.15港元.

卡特彼勒在一份声明中说,该要约对年代煤矿机电的估值为44.90-68.85亿港元(约合5.7725-8.8515亿美元).

年代煤矿机电通过旗下郑州四维机电设备制造有限公司,在中国大陆生产地下煤矿开采设备.

该并购交易在两个方面有利于卡特彼勒:提供在快速成长的中国市场进行扩张的机会,以及进一步深入获利颇高的采矿业.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐