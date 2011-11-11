〔中国个股〕粤水电拟投资70亿元在甘肃建设500兆瓦光伏发电项目

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透上海11月11日电---中国广东水电二局股份有限公司(002060.SZ)周五公告称,拟在甘肃省酒泉市金塔县建设500兆瓦光伏并网发电项目,总投资约70亿元人民币.
公告称,粤水电近日已与金塔县政府签署合作协议书.按照协议约定,该项目计划利用4至5年时间分期实施.其中,2012年一期计划实施50兆瓦,投资预计约7亿元.
该项目建设完成後,粤水电对该项目拥有完全的经营权,并由其全资子公司负责经营,每期项目自建成投产起经营年限为25年.
公告指出,公司发展战略为做大、做强水利水电、地铁盾构等施工主营业务,发展清洁可再生能源发电业务.目前,公司已投资建设了水力、风力清洁可再生能源发电项目.发展光伏发电业务,既符合国家发展新兴产业、实现节能减排的产业政策,也符合公司的发展战略,并且增加公司清洁可再生能源的资源储备,优化公司清洁可再生能源发电业务的结构.
公告未解释项目所需资金如何筹集等细节.
粤水电周五早盘报10.81元,涨0.26元,或2.46%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64