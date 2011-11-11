〔中国个股〕粤水电拟投资70亿元在甘肃建设500兆瓦光伏发电项目

路透上海11月11日电---中国广东水电二局股份有限公司(002060.SZ)周五公告称,拟在甘肃省酒泉市金塔县建设500兆瓦光伏并网发电项目,总投资约70亿元人民币.

公告称,粤水电近日已与金塔县政府签署合作协议书.按照协议约定,该项目计划利用4至5年时间分期实施.其中,2012年一期计划实施50兆瓦,投资预计约7亿元.

该项目建设完成後,粤水电对该项目拥有完全的经营权,并由其全资子公司负责经营,每期项目自建成投产起经营年限为25年.

公告指出,公司发展战略为做大、做强水利水电、地铁盾构等施工主营业务,发展清洁可再生能源发电业务.目前,公司已投资建设了水力、风力清洁可再生能源发电项目.发展光伏发电业务,既符合国家发展新兴产业、实现节能减排的产业政策,也符合公司的发展战略,并且增加公司清洁可再生能源的资源储备,优化公司清洁可再生能源发电业务的结构.

公告未解释项目所需资金如何筹集等细节.

粤水电周五早盘报10.81元,涨0.26元,或2.46%.(完)