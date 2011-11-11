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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 09:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元呈防御走势,市场人气脆弱

路透惠灵顿/悉尼11月11日电--澳元和新西兰元周五呈防御走势,因欧债危机解决方案仍止步不前,抑制其走升.

澳元兑美元AUD=D4走软,报1.0130,纽约市场报1.0150,但脱离一个月低点1.0051.本周跌幅现为2.6%.

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