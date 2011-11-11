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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 10:00 BJT

〔金属期市〕LME期铜上涨,受意大利和希腊正组建联合政府鼓舞

路透上海11月11日电---期铜周五微升,此前意大利和希腊政界人士推进组建联合政府,以实施化解欧债危机所需要采取的措施,但对全球经济放缓的持续担忧令投资者情绪谨慎.

0115GMT,LME三个月期铜CMCU3微涨0.2%,报每吨7,490美元,该期约前一交易日下跌2%至两周低位.

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