美国防部长警告武力打击伊朗的後果

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月10日电---美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)周四表示，对伊朗采取军事行动或在该地区引发“意想不到的後果”。就在数小时前，伊朗警告称，对伊朗核设施的攻击将遭到“铁拳”回击。
帕内塔表示，他同意前任国防部长盖茨的评估，即打击伊朗只会延迟其核项目。
盖茨还警告称，打击只可能使伊朗更团结，并强化其获得核武器的决心。伊朗称其核项目只用于和平目的，其浓缩铀是用来发电。
当被问及自己对军事打击的关切时，帕内塔在五角大楼对记者表示：“要小心出现意想不到的後果。”
他承认军事手段或许无法阻止伊朗“做他们想做的事”。
“但更重要的是，那可能会给该地区带来严重影响，可能会给该地区的美军造成严重影响。我认为，所有这些情况都需要仔细考虑。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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