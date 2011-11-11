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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 10:40 BJT

〔标题新闻〕墨西哥威胁若中国不解决损害该国制造业的倾销贸易方式,将要求WTO仲裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7A925D]

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