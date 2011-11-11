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公司新闻(中文) | 2011年 11月 11日 星期五 10:30 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月11日-11月18日

汤森路透11月11日电---以下为标准普尔500企业中将于11月11日-11月18日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11/11 BMO Q4 DR Horton Inc (DHI) 0.14 22 -0.03

11/14 BMO Q3 jcpenney Co Inc (JCP) -0.10 11 0.19

11/14 Q3 Lowes Companies Inc (LOW) 0.33 22 0.31

11/15 AMC Q4 安捷伦科技 (A) 0.81 15 0.65

11/15 AMC Q3 2012 欧特克 (ADSK.O) 0.41 19 0.32

11/15 Q3 2012 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.47 32 0.45

11/15 BMO Q3 家得宝(Home Depot Inc.) (HD) 0.58 24 0.51

11/15 BMO Q4 Jacobs Engineering Group Inc (JEC) 0.73 18 0.61

11/15 Q3 Staples Inc (SPLS.O) 0.47 17 0.41

11/15 BMO Q3 2012 The TJX Companies, Inc. (TJX) 1.06 24 0.92

11/15 Q3 2012 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 0.97 24 0.90

11/16 AMC Q4 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.20 19 0.36

11/16 BMO Q3 Abercrombie & Fitch Co (ANF) 0.72 34 0.56

11/16 AMC Q2 2012 NetApp, Inc. (NTAP.O) 0.59 35 0.52

11/16 BMO Q3 Target Corp (TGT) 0.74 23 0.68

11/17 AMC Q3 2012 Salesforce.com Inc (CRM) 0.31 40 0.32

11/17 BMO Q3 GameStop Corp (GME) 0.39 17 0.38

11/17 21:00 Q3 Gap Inc. (GPS) 0.36 30 0.48

11/17 AMC Q1 2012 Intuit Inc (INTU.O) -0.12 17 -0.12

11/17 Q3 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 1.25 23 1.02

11/17 BMO Q3 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -2.29 3 -1.89

11/17 BMO Q2 2012 J M Smucker Co (SJM) 1.40 13 1.38

11/18 Q2 2012 亨氏(H J Heinz Co) HNZ 0.80 15 0.78

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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