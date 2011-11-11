〔法国评等〕标普误发信息称调降法国评等,随後称这是由于技术错误(更新版)

中国就业：促就业为宏观政策优先目标，十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
(新增细节)
* 标普称误发信息是"技术错误"所致
* 法国监管机构发起调查
* 该错误令法国公债跌势加剧
路透纽约11月10日电---标准普尔周四误发信息称调降法国信贷评等,令原本已经担心欧债危机深化的投资者感到恐惧.
标普称这条错误信息被发往部分客户,该信息引燃欧债问题已经吞没法国这一欧元区第二大经济体的忧虑.令法国公债录得1999年欧元诞生前以来的最差单日表现.
在发出错误信息近两个小时之後,标普发布声明称,误发信息是技术错误所致,与其打算对法国采取的任何举措都无关.
法国决策者和监管者快速做出回应,担心他们维持法国信贷评等的努力白费.
"我们将不允许任何负面信息传递"至市场,法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在里昂举行的一个经济会议间隙表示,"我们有削减赤字的策略和承诺."
他支出,标普误发信息"非常令人吃惊",要求监管机构调查此事的起因及影响.法国金融市场监管机构AMF随後立即发起调查.
到目前为止,标普几乎还未提供关于这起事件的解释.
标普强调称,法国评等仍为最高的AAA,展望为稳定.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；
受特朗普在美国当选以及英国退欧公投推动，勒庞的反移民、反欧盟党派也希望借助法国国内类似的不满情绪。 勒庞周末公布了总统竞选纲领，承诺大幅限制移民、使法国退出欧元区，并对欧盟身份举行公投。 标普的一名高管告诉《经济学人》，如果勒庞选举获胜后，法国单方将欧元计价承付款项兑换成新法郎，法国将对其主权债务违约。 勒庞在民调中的强势表现已经让投资人感到不安。 法国10年期公债收益率 上涨4个基点，至1.14%，约为17个月最高。 德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.39%，使两国公债之间的收益率之差扩大至73个基点，为近四年最阔。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场