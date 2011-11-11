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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 10:36 BJT

〔中国新债〕山东潍坊中小企业下周五将发1.8亿元集合票据,期限两年

路透上海11月11日电---中国寿光富康制药有限公司等三家企业周五联合公告称,将于下周五(18日)

簿记建档发行共计1.8亿元人民币山东潍坊中小企业集合票据,期限两年.

联合发行人包括,寿光富康制药有限公司、潍坊市跃龙橡胶有限公司及山东千榕家纺有限公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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山东潍坊 1.8 1.8 2 11/18簿记建档 中信证券 AA 11/22 11/23

中小企业 中信银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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