《中国报摘》--其他报纸重要消息11月11日(II)

**经济参考报**

--分析文章援引业内人士指出,多地高企的住宅库存将进一步助推降价的蔓延,年底前楼市会逐渐走出僵局,更多二三线城市、更多项目将加入降价行列,房价拐点很可能在11月来临.

**证券时报**

--国家统计局社会科技和文化产业统计司日前成立.国家统计局党组书记、局长马建堂表示,推动和深化文化体制改革,需要不断加强、改进和完善文化及相关产业的统计.

--野村证券发表研究报告预计,中国未来几个月房地产紧缩政策不会放松,住宅投资将加速下滑,而相关行业将受到负面影响.而为缓解住宅投资下滑对经济的负面影响,政府将会放松对保障房和已开工项目的信贷.

--中国人民银行与奥地利国民银行(即奥地利中央银行)签署了奥央行投资中国银行间债券市场的代理协议,促进双方央行合作.允许境外主体进入银行间市场是中国债务资本市场对外开放的重要步骤.

--重庆量子股权投资有限公司近日募集成立了量子煤炭基金,系中国首只煤炭基金,该基金规模预计为50元人民币,首期募集到10元.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/刘昕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]