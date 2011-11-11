〔韩国央行〕维持利率不变,通胀立场软化(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
(新增细节)
* 韩国央行连续第五个月维持利率不变
* 此次未再提及侧重物价稳定
* 料在较长时间内按兵不动
* 或将等候更多证明全球放缓的证据出现再行降息
路透首尔11月11日电---韩国央行周五连续第五个月维持利率不变,一如预期.昨日印尼央行刚刚降息50个基点,以应对全球经济放缓.[ID:nCN1210672]
韩国央行看到,10月通胀率年内首度降回其2-4%的目标区间,而第三季经济增长出现放缓.
尽管韩国央行在发布决议之後的声明中称担心通胀及通胀预期会保持高位,但该央行在声明中没有再表示将更加侧重于保障物价稳定.
这暗示随着全球经济降温和欧元区危机蔓延风险上升,韩国央行的利率"正常化"政策发生转变.
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64