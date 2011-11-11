〔韩国央行〕维持利率不变,通胀立场软化(更新版)

路透首尔11月11日电---韩国央行周五连续第五个月维持利率不变,一如预期.昨日印尼央行刚刚降息50个基点,以应对全球经济放缓.[ID:nCN1210672]

韩国央行看到,10月通胀率年内首度降回其2-4%的目标区间,而第三季经济增长出现放缓.

尽管韩国央行在发布决议之後的声明中称担心通胀及通胀预期会保持高位,但该央行在声明中没有再表示将更加侧重于保障物价稳定.