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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 10:50 BJT

〔中国新债〕山东钢铁集团下周五将发行10亿元中期票据,期限三年

路透上海11月11日电---中国山东钢铁集团有限公司周五公告称,将于下周五(18日)簿记建档

发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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山东钢铁集团 10 10 3 11/18簿记建档 兴业银行 AAA 11/21 11/22

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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