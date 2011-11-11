版本:
中国
债券 | 2011年 11月 11日 星期五 11:18 BJT

〔标题新闻〕美国参议院压倒性通过两项温和的创造就业议案,退伍军人和政府承包人或将受益

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7A91ZZ]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐