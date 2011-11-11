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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 10:56 BJT

〔中国新债〕徐工工程机械下周三将发行20亿元中期票据,期限五年

路透上海11月11日电---中国徐工集团工程机械有限公司周五公告称,将于下周三(16日)在银行间

债市簿记建档发行20亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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徐工工程机械 -- 20 5 11/16簿记建档 光大银行 AAA 11/17 11/18

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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