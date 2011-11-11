〔全球贵金属〕欧债危机或将推动避险黄金年底升至2,000美元

路透伦敦11月10日电---金价让市场观察人士倍感困惑,过去几周里它不仅没有表现出避险资产的特点,还追随股市下跌.但欧债危机升级或将撕下它的风险资产新装,推动其重返纪录高位.

债务问题将希腊总理帕潘德里欧和意大利总理贝鲁斯柯尼拉下马,并打压欧元兑美元EUR=跌至一个月低点,欧元兑英镑EURGBP=跌至八个月低点,市场已经对欧洲领导人遏制危机蔓延的能力失去信心.

金价XAU=本月累计上涨了4%,本周一度触及1,800美元上方的七周高位,虽仍低于9月初所及纪录高位1,920.30美元,但目前期权(选择权)仓位预示现货金将冲向2,000美元.

2008年雷曼兄弟倒闭後金价最多一天跌去7%,今年5月大宗商品"闪电暴跌"时金价也在两天内下挫3%,而投资者与分析师指出,这次与先前这些市场动荡时期不同,金价看上去不太可能陷入大规模下跌的漩涡中.

"当整个市场一片恐慌时,就连金价也会下跌,因为人们会锁定黄金仓位的获利.当人们开始赔钱很快的时候,他们会结清所有仓位,包括正在获利的."法国兴业银行资深大宗商品策略师Jesper Dannesboe说道.

"这就是金价9月下跌的原因,当时一切都处于恐慌状态中.目前的慌乱则不太一样.眼下(环境)是有不太严重的坏消息,这倾向于利好黄金."

期权市场显示,投资者押注最多的是预计金价年末将达到或高于每盎司2,000美元.多数12月末到期的黄金看涨期权未平仓合约行权价都集中在2,000美元<0#GCG2+>.

Barings Asset Management投资组合经理Andrew Cole称,货币贬值支持了黄金保值需求背後的基本原理,2008年次贷危机期间情况更是如此.该基金管理着40亿英镑动态资产配置基金,其中10%投资于黄金.

他说道:"我们的处境更加黑暗.政府不能像2008年那样立马冲上去救援.2008年的时候,很多人乐观认为我们能够将这个显然是属于民间的债务问题转移到政府肩上,後者有能力挑起这个重担,然後引导经济复苏."

"三年过去了,我们意识到经济复苏是如此乏力,以至于现在其实是政府出现了债务问题.以债养债,或是其它方面伸出援手,或许都已无济于事.因此经济增长长期低于趋势水平以及去杠杆化看上去都不可避免."(完)