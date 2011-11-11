〔全球贵金属〕欧债危机或将推动避险黄金年底升至2,000美元

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透伦敦11月10日电---金价让市场观察人士倍感困惑,过去几周里它不仅没有表现出避险资产的特点,还追随股市下跌.但欧债危机升级或将撕下它的风险资产新装,推动其重返纪录高位.
债务问题将希腊总理帕潘德里欧和意大利总理贝鲁斯柯尼拉下马,并打压欧元兑美元EUR=跌至一个月低点,欧元兑英镑EURGBP=跌至八个月低点,市场已经对欧洲领导人遏制危机蔓延的能力失去信心.
金价XAU=本月累计上涨了4%,本周一度触及1,800美元上方的七周高位,虽仍低于9月初所及纪录高位1,920.30美元,但目前期权(选择权)仓位预示现货金将冲向2,000美元.
2008年雷曼兄弟倒闭後金价最多一天跌去7%,今年5月大宗商品"闪电暴跌"时金价也在两天内下挫3%,而投资者与分析师指出,这次与先前这些市场动荡时期不同,金价看上去不太可能陷入大规模下跌的漩涡中.
"当整个市场一片恐慌时,就连金价也会下跌,因为人们会锁定黄金仓位的获利.当人们开始赔钱很快的时候,他们会结清所有仓位,包括正在获利的."法国兴业银行资深大宗商品策略师Jesper Dannesboe说道.
"这就是金价9月下跌的原因,当时一切都处于恐慌状态中.目前的慌乱则不太一样.眼下(环境)是有不太严重的坏消息,这倾向于利好黄金."
期权市场显示,投资者押注最多的是预计金价年末将达到或高于每盎司2,000美元.多数12月末到期的黄金看涨期权未平仓合约行权价都集中在2,000美元<0#GCG2+>.
Barings Asset Management投资组合经理Andrew Cole称,货币贬值支持了黄金保值需求背後的基本原理,2008年次贷危机期间情况更是如此.该基金管理着40亿英镑动态资产配置基金,其中10%投资于黄金.
他说道:"我们的处境更加黑暗.政府不能像2008年那样立马冲上去救援.2008年的时候,很多人乐观认为我们能够将这个显然是属于民间的债务问题转移到政府肩上,後者有能力挑起这个重担,然後引导经济复苏."
"三年过去了,我们意识到经济复苏是如此乏力,以至于现在其实是政府出现了债务问题.以债养债,或是其它方面伸出援手,或许都已无济于事.因此经济增长长期低于趋势水平以及去杠杆化看上去都不可避免."(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开