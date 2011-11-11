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中国财经 | 2011年 11月 11日 星期五 11:07 BJT

〔中国新债〕北大方正集团下周五将发行25亿元中期票据,期限七年

路透上海11月11日电---中国北大方正集团有限公司周五公告称,将于下周五(18日)簿记建档发行

25亿元人民币中期票据,期限七年,附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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北大方正集团 45 25 7 11/18簿记建档 国开行/建行 AA+ 11/21 11/22

(第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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