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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 10:57 BJT

〔日本债市〕避险情绪缓解打击日债下跌,10年债收益率摆脱一年低点

路透东京11月11日电---日本政府公债价格周五下跌,使10年债收益率(殖利率)摆脱上日触及的一年低点;因意大利公债标售表现好于预期,且该国向组成联合政府又迈进了一步,使市场对该国的担忧有所缓解.

10年期日债期货2JGBv1下跌0.03点至142.89,该债种收益率JP10YTN=JBTC上涨1个基点至0.970%,摆脱周四触及的一年低点0.960%.

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