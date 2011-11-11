《外汇动态》美元/马币小升,马来西亚央行料维持利率不变

0251GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY在清淡交投中微幅上扬,投资者静待日内稍後公布的央行政策决定.马来西亚央行(BNM)料将维持利率在3%不变.

"我觉得马来西亚央行今日不会降息.若它下调利率,将会冲击市场,"一位驻吉隆坡的交易员表示.

他补充道,但在印尼央行意外下调利率50个基点[ID:nCN1210672]後,市场对(马来西亚央行)可能降息持谨慎态度.

今日稍早韩国央行一如预期维持利率不变.[ID:nCN1213150]

美元兑马币小幅升至3.1480.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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